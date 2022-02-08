Gençlik ve Spor Bakanlığından ihaleye davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Batman illerinde spor tesisleri yaptıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesinin giderlerine yönelik bir hibe aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı hibenin bir kısmını Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman illerinde 12 tesis yapımı için kullanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, gençlik ve spor tesislerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işleri için firmaları kapalı tekliflerini sunmaya davet ediyor.

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