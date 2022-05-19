‘Gençlik Yürüyüşü’ne ilgi yüksek oldu

M.BURAK YALÇIN

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi.

Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı’na kadar sürdü. Yürüyüşe vatandaşlar ve gençlerde büyük ilgi gösterdi.

ATA’YA SAYGI

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temilsicileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın anıta çelenk sunmasının ardınan sona erdi.

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