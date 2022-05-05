Genel Başkan’dan bayram ziyareti

MURAT ÇETİN

Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, bayram ziyaretinde bulundu.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı ve yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette, Ramazan Bayramımızı tebrik eden Ali Yıldız, “Hakimiyet Gazetesi nezdinde tüm hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Akbatu, Hakan Özbolat, Mehmet Toprak, Uğur Arıcı ve Celal Göker’in de yer aldığı ziyarette, Ali Yıldız Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la genel merkez çalışmaları, yerel gündem ve genel gündem üzerine sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.