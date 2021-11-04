Genel Başkanlığa aday oldu

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 16 Kasım’da gerçekleştirilecek Türkiye Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığı’na aday oldu.

Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşerek Türkiye Damızlık Sığır Birliği Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Hedeflerinin Türkiye'deki bütün damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerinin faaliyetlerini artırmak, desteklemek ve güç birliği yaparak ülke hayvancılığına katkı sunmak olduğunu beliren kaya, 4 yıldır Çorum'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığını yürütüyorum. Bu dönemde Çorum damızlık sığır yetiştiricileri birliğine birçok proje ürettik. Bu projeler ve alınmış olan ekipmanlarla üretimi artırarak üyelerinin hizmetine sunduk. Çorum'da yapılan bu çalışmaların daha fazlasını Türkiye'deki bütün damızlık sığır yetiştiricileri birliklerinde organizeli şekilde destekleyerek; ülkemiz hayvancılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Delegelerin takdirleriyle göreve geldiğimizde birinci önceliğimiz ülkemizde hayvan ıslahı olduğunu, ırk özelliklerini düzelterek verim artışını sağlamak. Bunun için gayretli şekilde çalışacağız ve bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacağız.” dedi

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, geneş başkanlık için Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ile yarışacak.