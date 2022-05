'Genel Sağlık Sigortası sistemimiz dünyaya örnek oldu'

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden, her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır”dedi.

Bu tür haftaların toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığını belirten Duran Cesur, “Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız iş birliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda basınımızın önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza desteğinizi bekliyoruz. Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. İl Müdürlüğümüz ve İlçelerdeki Alaca, Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu Merkez Müdürlüklerimiz kurumumuzun taşra teşkilatını oluşturmakta olup vatandaşlarımız için yerinde çözüm hizmetleri sunmaktadır. Tüm binalarımız, engelli vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Erişebilirlik Belgesi almıştır”şeklinde belirtti.

Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşın mağdur olmaması ve hizmetlerin aksamaması için İl Müdürlüklerinde tüm çalışma arkadaşlarının mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştığını dile getiren Cesur, “Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Hafta kapsamında bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür. e-Devlet, e-SGK, SMS sistemimiz, SGK sosyal medya, SGKWEB TV, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile 7/24 yanınızdayız . Tek çatı altında on altıncısını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftasının ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyor, Başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin, Kurum Başkanımız Cevdet Ceylan, çalışma arkadaşlarım ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)