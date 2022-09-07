Genesin Ankastre, Zuchex’e katılıyor

15 – 18 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Zuchex’e, bu yıl Çorum’dan Genesin Ankastre katılıyor.

Tarsus Türkiye tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si organize edilen fuar, yurt içi ve yurt dışından 700 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satınalmacıya ev sahipliği yapacak.

Yılsonuna kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’ne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak Zuchex 2022’de, 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçkin markaların heyecan verici koleksiyonlarını, sektör profesyonelleriyle buluşturan Zuchex, yine tüm dünyadan binlerce satın almacıyı İstanbul’da ağırlayacak. Ev ve mutfak eşyaları dünyasına ilham veren yeniliklerin bir arada sunulacağı fuar, #buradaolmalısınız sloganıyla Tüyap Beylikdüzü’nde 14 salonda birden gerçekleşecek.

Bu yıl Zuchex’in, dünya ev ve mutfak eşyaları endüstrisine hitap eden uluslararası ölçekteki en büyük fuar olacağını vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılımcı firmalarımız da Zuchex 2022 ile birlikte kendilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak” dedi.

Zuchex’in, sektörün tüm paydaşlarına, yeni bir bakış açısı sunacağını ifade eden Aytemur, üretici, ihracatçı ve distribütör firmaların, zincir mağaza satın almacılarının, bağımsız perakendecilerin, toptancı & perakendeci kuruluşların, otel ve restoran işletmecilerinin, catering ve organizasyon şirketlerinin, kurumsal hediyelik eşya satın almacılarının, kısacası bu alanda faaliyet gösteren tüm profesyonellerin, Zuchex 2022’yi mutlaka ziyaret etmelerini önerdi.

Zuchex bu yıl “Cooking Theatre” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenleyecek. Şef Rüzgar Sünbül, fuar alanına kurulan özel mutfakta, katılımcı firmaların inovatif pişirme ürünlerini kullanarak hazırladığı birbirinden lezzetli tarifleri, yine fuardaki firmaların 2022-2023 koleksiyonlarına ait sunum ekipmanları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Zuchex 2022 hakkında detaylı bilgi ve online davetiye almak isteyenler, www.zuchex.com adresini ziyaret edebilirler. (Haber Merkezi)