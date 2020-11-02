FATİH BATTAR

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, Çorumlu bir aile daha depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Aslen Çorumlu olan ve İzmir’de ikamet eden İlker Bayat’ın eşi ve iki çocuğu depremde hayatını kaybetti.

İzmir’de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir acı haber daha bugün öğle saatlerinde geldi. Çorum'un Alaca ilçesi Yatankavak köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İlker Bayat’ın eşi Çağrı Bayat ve ikiz kızları Elif ve Zeynep Bayat, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'de Emrah Apartmanı’nda ikamet eden aileden geriye sadece acılı bir baba kaldı. İlker Bayat’ın deprem anında evde olmadığı öğrenildi.

Çağrı Bayat ve kızları Elif ile Zeynep Bayat yarın İzmir’de toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 20:20