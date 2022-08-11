GES yatırımcıları iflasla karşı karşıya

FATİH AKBAŞ

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Çorum Şube Başkanı Burak Küçükbenli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) “Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliği” ile yapılması planlanan bazı düzenlemelerin ciddi problemlerin habercisi olduğunu belirtti.

Yapılması öngörülen düzenleme ile 2019 ve sonrası yapılan GES yatırımlarından üretilen elektriğin kullanım miktarının yalnızca tükettiği kadarının faturalandırılmasının söz konusu olduğunu ifade eden GİAD Çorum Şube Başkanı Burak Küçükbenli, “Yani 1 MW tüketim var ise yalnızca 1 MW satılabilecek. Tesis 4 MW olsa dahi kalan fazla üretim ücretsiz şekilde faturalandırılacak. Hal böyle olursa eski yatırımcı ciddi finans problemleri ile karşı karşıya kalabilir ve yeni yatırımcı diye birşey kalmayabilir”dedi.

Bu düzenlemelerle birlikte, öz sermayesi veya banka finansmanı ile önceden yapılan yatırımların geri dönüşlerinin amortisman süresinin uzayacağını veya iflasla sonuçlanacağını kaydeden Burak Küçükbenli, “GES yatırım planı yapanlar, yatırımlarını farklı projelerde değerlendirecek. Dolayısıyla, ülkenin cari açığına büyük oranda etkisi olan doğalgazdan elektrik üretimi, azalma ivmesinde ciddi oranda yavaşlama olacaktır. Coğrafi konum olarak avantajlı olan ülkemiz ‘yeşil üretim’ konusunda dünya sıralamasında gerileyecektir. Çorum GİAD üyesi Güneş Enerji Sistemi (GES) olan ve yatırım yapmayı planlayan 18 firmamızın görüşleri aynı yöndedir. Türkiye genelinde de yatırımcıların bizimle aynı düşüncede olduğundan eminiz. Düzenlemelerin birkez daha gözden geçirilmesini gerektiğini, ayrıca bu konuyla ilgili sektör temsilcileri ve yatırımcılarla fikir alışverişi yapılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 17:21