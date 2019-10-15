Geylan: Amasız, fakatsız devletimizin yanındayız

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, amasız, fakatsız Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirterek, son terör unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar bu operasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nde yetkili sendika olan Türk Eğitim-Sen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde temsilcilik bürosu açtı.

Açılışa Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

AYDIN: BU BAŞARI HEPİMİZİN

Açılışta konuşma yapan Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, yetkili sendika olmak için ciddi performans ortaya koyduklarını belirterek, “Hepimizin de el birliği ile mücadele ettiği geçtiğimiz yıl hakkımızın gasp edildiği yetki süreci bu yıl etkiyi olan Türk Eğitim-Sen’in yetkiyi de elinde bulundurması ile sonuçlandırılmıştır. Bu başarı hepimizindir” dedi.



GEYLAN: BÜYÜYEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan da Türk Eğitim-Sen’in büyüyerek yoluna devam ettiğini, 2002 yılında 125 bin olan üye sayılarının bugün 210 bine dayandığını dile getirerek, “Türk Eğitim-Sen’in hakkı yenildiğinde o zaman ben “yetkili sendika Türk Eğitim-Sen’dir, biz böyle kabul ediyoruz” demiştim. Şükürler olsun bu sene sizlerin üstün gayretleri ile gasp edilen yetkimiz söke söke alındı. Türk Eğitim-Sen muhatap olduğu olumsuz konjonktüre rağmen her geçen yıl büyüyerek yoluna devam etti. 2002 yılında 125 bin olan üye sayımız şu an 210 bine dayandı. Bunu yaparken kimseye makam dağıtmadık. Bize üye olursan gel seni şef yapalım demedik. Sadece işinizi yaptınız. Bunu herkes yapamaz. Sadece sizin gibi adanmış, Türkiye sevdalılarının yapabileceği bir şeydi” diye konuştu.



‘SON TERÖR UNSURU ORTADAN KALDIRILINCAYA KADAR BU OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ’

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatına da değinen Talip Geylan, operasyonu amasız, fakatsız desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “Devletimiz bir mücadele içinde. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak dün Fırat Kalkanı Harekatında olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi Fırat’ın doğusunu pislikten temizlemek için Barış Pınarı Harekatında devletimizin yanındayız amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında devletimizin bekasına, milletimizin selametine kast eden son terör unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar bu operasyonlar devam etmelidir. Böyle dönemler turnusol kağıdıdır. Böyle dönemlerde kim nasıl pozisyon alıyor milletimiz bunu yakinen takip ediyor. Devletimizin terörle mücadelesini savaş diye dillendirip güya barış tellallığı yapanları milletimi dikkatle takip ediyor. İnşallah kayıp vermeden operasyon nihayete erer.”

Konuşmaların ardından temsilcilik bürosu kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.