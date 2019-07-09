‘Gezici isimler davet edildi’ iddialarına Candan’dan açıklama

8 Temmuz 2019 tarihinde “yeniakit.com.tr” adlı internet sitesinde ve bazı yerel internet sitelerinde yayımlanan “Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum Belediyesi başladı! Gezici isimlere konser daveti” başlıklı haberlere ilişkin bir açıklama yapan BelediYE Başkan Yardımcısı Turhan Candan; “Çorum Belediyesi ve Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali ile ilgili haksız değerlendirmelere yer verilmiştir.” dedi

Festivalin tek amacının Çorum’un birlik ve beraberliğine katkı verecek ve tüm kesimleri bir araya getirerek toplumsal barışı pekiştirecek bir sosyal zemin oluşturmak olduğunu kaydeden Candan; Belediyemiz tarafından geleneksel düzenlenen ve dört yıldır ara verilen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin 36.sı, 12 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve üç gün sürecek bir organizasyondur. Programlar arasında sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteler yer almaktadır. Festival etkinliklerinin temel amacı Çorum’un birlik ve beraberliğine katkı verecek ve tüm kesimleri bir araya getirerek toplumsal barışı pekiştirecek bir sosyal zemin oluşturmaktır. Konserler festival programımızın en fazla ilgi gören programları olduğundan hemşehrilerimizin beklentilerini azami ölçüde sağlayacak sanatçıları davet ediyoruz. Sanatçıların halk nezdindeki itibarı yanında hangi kurum ve kuruluşlar tarafından konser vermek üzere davet edildiği de bizim için referans oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erkan Oğur eleştirilerine de cevap veren Candan şu ifadelere yer verdi; “13 Temmuz Cumartesi akşamı Festivalimizde sahne alacak olan Erkan Oğur, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 1-5 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde sahne almış usta bir sanatçıdır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere aynı hassasiyetlere sahip olduğumuz birçok belediye (Eyüpsultan, Beykoz, Tuzla, Küçükçekmece, Yıldırım…)Sayın Erkan OĞUR’u müzikseverlerle buluşturmuştur. Yeniakit internet sitesinde Kültür Bakanlığı tarafından konser listesinden çıkarılan başka bir sanatçı emsal gösterilerek yapılan değerlendirmeler hakkaniyetli değildir. Çorum halkımızın bütün renklerini kucaklayacak 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’ne yönelik haksız yorum ve değerlendirmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Hemşehrilerimizin heyecanla beklediği etkinliklerimizin coşku ve huzur içinde geçmesi için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Belediyemize ve Çorum’a yakışır bir festival gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”