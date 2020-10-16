Gıda Bankası’ndan evlere hizmet

Özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok büyük bir dayanışmaya öncülük ve aracılık eden Çorum Belediyesi Gıda Bankası’nın, hizmet kalitesini yükselttiği belirtildi.

Gıda Bankalarının genellikle insanların temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmet verdiğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi olarak biz olaya tam olarak böyle bakmıyoruz. Buradan istifade eden vatandaşlarımız, temel gıda maddeleri dışında kalan konfeksiyondan çocuk bezine, turşudan çikolataya kadar birçok ürüne ulaşabilsinler diye gıda bankamızın ürün çeşitliliğini sürekli artırıyoruz. Buraya gelen vatandaşımız, çocuğunu sevindirmek istediğinde buna imkân sağlamak da bizim boynumuzun borcudur.” dedi.

'GELEMEYENE BİZ GİDİYORUZ’

Gıda Bankasından faydalanma hakkına sahip olanların, pandemi dolayısıyla evlerinden çıkmalarına engel teşkil edecek durumda olduklarında onlar için evlere hizmet götürdüklerini de belirten Başkan Yardımcısı Candan, “Gıda Bankamızdan faydalanmakta olan vatandaşlarımız mücbir sebeplerle evlerinden çıkamadıklarında bize telefonla ulaşsınlar. Arkadaşlarımız bu durumdaki vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını çok kısa bir süre içerisinde ulaştıracaklardır. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamasın diye tüm ekip arkadaşlarımızla hizmete hazırız.” dedi.

‘VEREN EL İLE ALAN ELİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Hayırsever vatandaşlardan gelen ayni yardımları yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Candan, “Çorum’da üst düzey bir yardımlaşma duygusu var. Gıda Bankamıza hayırsever vatandaşlarımızdan özellikle Ramazan ayında büyük yardımlar yapılıyor. Bu yardımların sadece Ramazan ayında değil yılın tamamında süreklilik arz etmesini temenni ediyoruz. Bu güzel tesis, her daim hayırlara aracılık etmeye devam edecektir.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)