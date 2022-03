Gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firma ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Çorum'dan 1 firma yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Listede yer alan ürünlerde sucuklarda sakatat ve kanatlı eti, et ürünlerinde ise at veya eşek eti tespit edildiği de belirtildi. İşte, taklit ve tağşiş yapan firmalar ve 371 firmanın 559 ürün listesi…

PEYNİRDE NİŞASTA, SUCUKTA SAKATAT...

İŞTE O FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ;

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, 21:47