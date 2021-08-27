Giresun’daki Çorumlular bir araya geldi

FATİH BATTAR

Giresun’da yaşayan hemşehrilerimiz, 2006 yılından beri sürdürdükleri hemşehri buluşmasını, pandemi sürecinde verdikleri molanın ardından tekrar ederek hasret giderdi.

Her ayın 19’unda saat 19,00’da buluşan Giresun’daki Çorumlu hemşehrilerimizin, kendi aralarında oluşturdukları platformun sözcülüğünü yapan TKDK Giresun İl Koordinatörü Serdar Kurşun, “Her ilin, başka illerdeki çalışanlarının, kendi illerine aktarılmak üzere, bilgi ve deneyim alışverişlerini organize etmeleri, hal hatır sorulan hemşeri buluşmalarını daha da verimli hale getirecektir. Bu konu topluluk üyelerimizin ortak kanaatidir.” dedi.

TKDK Giresun İl Koordinatörü Serdar Kurşun, Doç. Dr. Aytaç Güder, Dr. Fazıl Özden, Giresun Üniversitesi Eski Genel Sekreteri Bünyamin Kaya, PRO Gıda Müdürü Nadir Şimşek ve Türkiye Finans Katılım Bankası Şube Müdürü Rüstem Arslan’ın katıldığı buluşmada hasret gideren Çorumlu hemşehrilerimizin, hasret gidermenin ve birbirlerinden haberdar olma amaçlarına ek olarak Çorum ve Giresun arasında köprü kurmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Gazetemiz aracılığı ile de Çorum’a selam gönderen hemşehrilerimiz adına açıklama yapan Serdar Kurşun, “İlerleyen süreçte gerçekleştirilecek olan toplantılarda Giresun ve Çorum’un tarihi ve turistlik yerlerinin karşılıklı tanıtımının en etkili şekilde nasıl yapılması gerektiğinin değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Süper Lig yolunda Giresun, Ordu Büyük Şehir Belediyesi’nin desteği ile kurulan Ordu Organik Tarım (ORTAR) gibi örnek konuları önümüzdeki toplantılarda ele alacağız ve toplantı özetlerini ilgililere sunacağız. Giresun-Ordu bölgesinde gelişmiş, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimlerin Çorum’a kazandırılması için köprü olmak istiyoruz. Yine aynı şekilde Çorum’daki gelişkin sosyo-ekonomik uygulamalar için Giresunlu girişimciler adına da irtibatlar sağlayacağız, bu konuda gönüllü elçilik yapmak istiyoruz.” dedi.

Bir ay sonra Eylül 19’da saat:19:00’da düzenlenecek olan toplantıda “ Yayla Turizmi ve Alternatif Turizm Aktivitelerinin Çorumda Uygulanması Tecrübe Aktarımı ” konusunun işleneceği belirtildi.