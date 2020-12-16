Girişimci anne OSB'deki fabrikalara çörekotu satıyor

Çorum'un Küçük Laçin köyünde yaşayan Ebru Kışla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı 27 bin TL destekle hem makinlerini yeniledi, hem de ürettiği ürünlere pazar buldu.

TKDK'ya çörekotu üretimi üzerine proje sunan girişimci kadın, 52 bin 880 lira maliyetindeki makine ekipman alımı projesi için 27 bin 940 lira hibe aldı.

Bir çocuk annesi Kışla, memleketi Laçin’de hayata geçirdiği yatırımı hakkında şöyle konuştu: “Eşim Sedat Kışla ilçemizdeki bir ilköğretim okulunda hizmetli olarak çalışmaktadır. 14 büyükbaş süt ineğimiz ve 150 dekar tarım arazimiz var. Eşimle birlikte hayvanlarımızın bakım ve beslemesi ile arazi ekilişlerini birlikte yapmaktayız. Tarlalarımızda arpa, buğday, ayçiçeği ve tritikale üretimi yapıyoruz. Makine ekipman ihtiyacımız vardı. TKDK hibelerini ilçemizdeki tanıtım toplantısından öğrendik. Yetkililerle görüştüğümüzde ihtiyaç duyduğumuz makine ekipmanları destek alarak karşılayabilmemiz için tıbbi ve aromatik bitki referans listesinden bir ürün ekilişi yaparak, üretimimizi çeşitlendirmemiz gerektiği söylendi. Biz de ekilişlerimizin arasına çörekotu üretimini ekleyerek ihtiyaç duyduğumuz makine ekipmanlar için proje hazırlattık. Projemizle eski ekim makinemizi yeniledik. Ayrıca, diskaro, gübre serpme makinesi, ilaçlama makinesi ve arka yükleme kepçesi aldık. İlk yıl 11 dekar arazimizde yaptığımız ekilişle yaklaşık 3 ton çörekotu ürettik. Bizim için üretmek kolaydı. Bu işi çeşitli ürünler için zaten yapıyorduk. Zor olan çörekotunu nereye satacağımızı bulmaktı. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü desteğiyle organize sanayi bölgesinde önceki yıllarda kurulmuş olan iki tıbbi ve aromatik işleme tesisi bu konuda bize pazar oldu. Bu projemizle Küçük Laçin Köyümüzde ilk makine ekipman desteğini biz almış olduk. Bizden görüp sonraki çağrılara başvuranlar ve destek alanlar oldu. Bundan da ayrıca mutlu olduk. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 19:55