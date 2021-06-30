Girişimci kadınların enfes ev yemeklerini denediniz mi?

FATİH BATTAR

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen öncülüğünde kurulan Mavi Umutlar Kadın Girişimci Üretim Kooperatifi ev ve işyerlerine yemek hizmeti başlattı.

Geçtiğimiz yıl kurulan kooperatifte gönüllü kadınlar, %100 organik doğal ürünler üreterek pazarlıyor.

Kooperatif Başkanı Emine Çelen, otizmli bir çocuk annesi olarak tüm otizmli çocuk anneleri adına Mavi Umutlar Kadın Üretim Kooperatifi altında toplanarak üretime, ev ekonomisine katkı sağlayarak devletten alınan bakım parasını kesip sigorta girişlerinin sağlanmasını ve bu sayede devletin de yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çorum Belediyesi’nin destekleriyle kooperatife mutfak kazandırdıklarını aktaran Çelen, yapılan mutfakta gönüllü kadınların %100 doğal ve organik ürünlerin üretimin yanı sıra ev yemekleri işine başladıklarını kaydetti.

Kooperatife gelir sağlamak ve dernek çatısı altındaki otizmli çocukların annelerine yardımcı olmak amacıyla ev ve işyerlerine yemek siparişi almaya da başladıklarını dile getiren Çelen; “Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği olarak çocuklarımızın etkinlik yapacağı bir alan için geçtiğimiz yıl bahçeli bir ev kiraladık. Derneğimizin giderlerini karşılamak ve çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunabilmek için geçtiğimiz yıl Mavi Umutlar adı altında bir kadın girişimci kooperatifini hayata geçirdik. Kooperatifimizin tüm dezavantajlı grup annelerine umut olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda kooperatifimizde %100 doğal ve organik ürünler üretmeye başladık. Salça, sirke, mantı, kuşburnu gibi ürünleri üretiyoruz ve ürettiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz gelir ile derneğimizin giderlerini karşılamaya çalışıyoruz. Belediyemizin ve sayın valimizin desteği ile mutfak kurduk ve her gün ev yemekleri çıkarıyoruz. Çok cüzzi bir parayla ev ve işyerlerine yemek siparişleri alıyoruz. Enfes ve lezzetli ev yemek lezzetini tatmak isteyen herkesi yeniyol mahallesindeki kooperatifimize bekliyoruz.” dedi.