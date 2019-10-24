Girişimcilere TUBİTAK’ın destekleri anlatıldı

FATİH BATTAR

Çorum’da girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik içeren projelerini hayata geçirmek için, TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında BİGG Garaj projesi tanıtıldı.

Faaliyetlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TOBB ETÜ TTO) çatısı altında Girişimcilik Birimi personeli aracılığıyla yürüten ve Anadolu’ya açılan tek uygulayıcı kuruluş olan BiGG-GARAJ, GARAJ-YAP (Yenilikçi Anadolu Projesi) kapsamında Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Etü Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Birimi Uzmanı Selma Kangal Yılmaz tarafından verilen eğitimde katılımcılara TUBİTAK’ın hangi şartlarda kimlere destek verdiği anlatıldı.

TÜBİTAK BiGG (Bireysel Genç Girişim) Programı, TÜBİTAK’ın genç girişimcileri, AR-GE ve inovasyon içeren teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 200 bin TL hibe ile desteklediği bir program olduğunu aktaran Yılmaz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2015 yılından bu yana yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BiGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknoloji ve Yenilik tabanlı AR-GE Projeleri için 14 ilde eğitimler ve mentorluklar vererek sürdürdüğü faaliyetleri sonucunda, TÜBİTAK tarafından açılan 4 çağrı döneminde 10 ilden 48 girişimcinin kendi işini kurması için toplamda 7 milyon 200 bin TL hibe desteği sağladığını söyledi.

Başvuru sürecine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, programdan yararlanabilecek olan girişimci profilini şu şekilde aktardı: “Teknolojik, özgün fikri olan ve bu fikri hayata geçirebilecek bilgi ve beceriye sahip, son sınıf lisans öğrencisi yada yüksek lisans / doktora öğrencisi olan yada mezun olmalarının üzerinden 10 yıl geçmemiş olan ve herhangi bir şirket ortaklığı bulunmayan ve daha önce TÜBİTAK 1512 veya Teknogirişim desteği almamış olan tüm girişimci adayları yararlanabilecekler.”

TÜBİTAK’ın 200 bin TL hibe içeren programı kapsamında aranılan proje özelliklerine de açıklık getiren Yılmaz, şunları kaydetti: “TÜBİTAK projelerinize hibe desteği vermeden önce şu kriterleri değerlendiriyor: İş fikriniz teknolojik bir yenilik içeriyor mu? Müşterinizi tanımladınız mı? Müşterinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz? Müşterinizin şuanda bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını biliyor musunuz? Çevreniz dışında önerdiğiniz ürün veya hizmeti satın almayı düşünen en az bir kişi var mı? Piyasada sizinle doğrudan rekabet edecek aktörlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Size rekabet avantajı sağlayacak çekirdek yetkinliklerinizi biliyor musunuz? Çekirdek yetkinlikleriniz iş fikrinizi destekliyor mu? Ekibiniz hazır mı? Üç yıl içinde iş fikrinizi hayata geçirdiğinizi ve gelirinizi kendi şirketinizden kazandığınızı hayal edebiliyor musunuz?”