Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilandaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecek.



Sınava başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru yeri ve adresi ve sonraki aşamada atama ve sözleşme imzalamaya esas istenilecek belgeler için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 19:34