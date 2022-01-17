Gökhan Esenyel’e önemli görev

EROL TAŞKAN

Ziraat Katılım Bankası İstanbul Beyazıt Şube Müdürü hemşehrimiz Gökhan Esenyel, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nce Kurumsal İletişim Başkanlığına atandı.

İşletme mezunu olan ve bankacılık sektörüne İstanbul'da adım atan Esenyel, Çorum’da Kuveyt Türk Katılım Bankası Ticaret Satış Yönetmenliği ve 2015-2017 yılları arasında Ziraat Katılım Çorum Şube Müdürü çalıştı. Esenyel, 2017 yılı sonunda İstanbul Beyazıt Şubesi Müdürü oldu.

Yaklaşık 4 yıldır bu görevi sürdüren Esenyel, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nce Kurumsal İletişim Başkanı olarak görevlendirildi.