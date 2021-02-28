Göktaşı Çorum'dan da görüldü

Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Çorum, Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar anbean kameralara yansıdı.Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’da görüldü.Aynı zaman da Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 15:33