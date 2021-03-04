Göktaşına ABD’den 180 bin dolar teklif

EROL TAŞKAN

Çorum’un Alaca ilçesi Gerdekkaya Köyü’nde 2018 yılında 4 bin yıllık göktaşı bulan çiftçiye ABD’den 180 dolarlık teklif geldi.

Nohut ekmek için tarlasında bulunan taşları temizlemeye karar veren Mutlu Yılmaz, yüzeyde bulduğu taşı kaldırıp kenara atmak istedi. Ancak taşın ağırlığı karşısında şaşkınlık yaşayan Mutlu Yılmaz, yaptıkları araştırmada taşın göktaşı olduğunu öğrendi.

Sonrasında ise Çorum Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün girişimleriyle Çorum Müzesi’nde sergilenen göktaşını binlerce ziyaretçi görmek fırsatı buldu.

Eniştesi Revdet Erdoğan’la birlikte taşı bulduklarını hatırlatan Mutlu Yılmaz, eniştesi ile ortak olduklarını, bu zamana kadar pek çok girişimde bulunmalarına rağmen taşı satamadıklarını anlattı.

Gerdekkaya meteoriti adı verilen ve 68 kg’lık kütlesiyle ülkemize düşen en büyük kütleli 3.göktaşı olma özelliğine sahip olan göktaşını satmak için girişimlere başlayan Mutlu Yılmaz’a mutlu haber ABD’den geldi.

Eniştesinin kardeşi Cevdet Erdoğan’ın ABD’de yaşadığını ve taşın satışı için temaslarda bulunduğunu söyleyen Yılmaz, ABD’de bir firmanın 180 bin dolar teklif ettiğini ancak ABD’ye teslim şartıyla göktaşına talip olduklarını söyledi.

Göktaşını ABD’ye göndermek için yetkililerden yardım isteyen Mutlu Yılmaz, “Taşı yurt dışına göndermek için nasıl bir prosedür uygulandığını bilmiyorum. Bu konuda bilgisi olan devlet yetkililerimizin yardımlarını bekliyorum” dedi.

Yılmaz, bu işle ilgili bilgisi olanların kendilerine destek olmasını isteyerek, taşa müşteri çıkmasının kendisini çok sevindirdiğini, satması durumunda hayvancılıkla ilgili işini geliştirmek ve çiftçiliği devam etmek istediğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 21:25