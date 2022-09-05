FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Şenlikte ayrıca en güzel uçurtma yarışması da yapılarak derece elde edenlere ödül verildi.

Çomar Barajı yanındaki Sosyal Tesislerde ‘Hayallerimizi Gökyüzüne Uçuruyoruz’ ismiyle yapılan şenliğe katılım yüksek olurken, çocuklar anne ve babaları ile güzel bir gün geçirdiler.

Şenlik kapsamında en güzel uçurtma yarışması da yapıldı. 18 uçurtmanın katıldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından sonuçlar açıklandı.

Yarışmada birinci Rabia Rumeysa Şireci, ikinci Yiğit Ali Eryaşar, üçüncü ise Berru Doğan oldu. Zeynep Gökboğa, Ela Saygılı ve İsmail Battal Çıtak’a ise mansiyon ödülü verildi. Ayrıca jüri üyelerinde teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.