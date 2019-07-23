Göletlere 58 bin yavru balık bırakıldı

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki göletlere 58 bin yavru sazan balığı bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye'de su kaynakları ve ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Nesli tehlike altındaki su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarına 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakıldığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' Projesi kapsamında yürütülmektedir. Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü üretim tesislerinde üretilen 58 bin sazan balığı yavrusu, ilimize tahsis edilmiştir. Yavru balıklar görevlilerimizce İnegazili, İncesu, Evkaya, Kuyumcu, Laçin ve Figani göletlerine bırakılmıştır. Projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz."(AA)

(AA)