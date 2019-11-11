Golonya yılın en iyisi seçildi

Gold Faces TURKEY, Şah Danışmanlık ve D’ES Yapım & Organizasyon tarafından yürütülen “Korunmaya Muhtaç Kız Çocuklarına Yardım Projesi” kapsamında iş ve cemiyet hayatının önde gelen iş insanlarını, oluşturdukları markaların şirket yöneticilerini ve ayrıca ülke genelinde tüm sağlık profesyonellerini, sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve temsilcilerinin bir araya geldiği gecede Çorumlu Genç Girişimci Ali İlker Tosun'un sahibi olduğu 'Golonya' 'Yılın En Kaliteli Kolonya' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü bizzat kendisi alan Golonya'nın kurucusu Ali İlker Tosun; ''Bu ödülü almamızda emeği geçen başta çalışanlarımız olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimize desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 16:57