Golonya’nın kokusu Alanya’yı sardı

Laçin Atatürk İlkokulu öğrencileri, e-twinning Şehirler ve Kokular projesiyle Çorum’un markası olan Golonya kokusunu Alanya’ya, Türkiye’ye ve yavru vatana tanıttı.



Alanya limanındaki sergide en çok ilgi toplayan standın Çorum standı olduğunu belirten Laçin Atatürk İlkokulu idarecileri proje çalışmasıyla ilgili şunları kaydetti: “Alman turistlere Çorum’u tanıtan broşürler ve leblebi ler verildi. Turistler leblebiyi çok sevdiler. Dünyanın merkezinin Çorum olduğunu anlattık. Bizi bu günde yalnız bırakmayan Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de standımızı ziyaret ederek çalışmalara destek oldu. 81 il ve KKTC’den getirilen topraklarla ağacımızı diktik. Ortak ürün çadırımıza ürünlerimizin örnekleri konuldu. Etkinlik akşamında ise Türkiye’nin en büyük gemisinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldık. Çocuklarımız çok eğlendiler. Çocuklarımız ve velilerimiz böyle projelerin devam etmesini istediklerini söylediler.”