Gölünyazı’na yakışmayan manzara

M.BURAK YALÇIN

Eymir Köyü’nde bulunan Eymir(Gölünyazı) Gölü çevreye bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle çöplüğe döndü.

Göletin çevresinde çevre temizliği yapan Eymir Köyü İmam Hatibi Yusuf Bozkurt, gölete piknik yapmaya gelenlerin çevreye attıkları poşet, cam, plastik şişe ve kutuları temizleyerek vatandaşlardan bu konuda biraz daha duyarlı davranmalarını istedi.

Bu göletlerin birer tabiat varlığı olduğunu belirten Yusuf Bozkurt, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için göletin çevresine çöp konteyneri konularak önlem alınabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022, 18:56