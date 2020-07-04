‘Gönlümüz herkese açık’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Dernek çalışmaları ve federasyonlaşma yolunda başarıyla ilerleyen Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. Federasyon Genel Başkanı İbrahim Yollu, “Hemşehri dayanışmasını ortaya koyarak daha güçlü bir Çorum lobisi için gönlümüz de kapımız da herkese açık.” dedi.

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak’ın da katıldığı ziyarette, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Ercan, Kadın Konseyi Denetim Kurulu Başkanı Sefanur Oymak, Gençlik Konseyi Başkanı Ozan Oymak, Basın Konseyi Başkanı Ali Oymak ve Beyyurdu Derneği eski Başkanı Müslüm Cingöz de hazır bulundu.

Federasyon Genel Başkanı İbrahim Yollu, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la federasyon çalışmaları hakkında sohbet ederek, Çorum özelindeki federasyon ve konfederasyon yapılanması yanı sıra, bölgesel yapılanma ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Çorumlular olarak birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmenin çabasıyla çalıştıklarını dile getiren İbrahim Yollu, Çorum dernekleri ve federasyonları ile birlik ve bütünlük içerisinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.