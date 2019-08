‘Gönlünüz ferah olsun’

MURAT ÇETİN

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı genel kurulunda Başkan olarak seçildikten sonra, hızlı bir çalışma sürecine giren Başkan Rafet Altınörs, sorumluluk alanlarında bulunan bağlardaki bağ sakinlerini ziyaret ederek, "Gönlünüz rahat olsun, en iyi hizmeti verecek olmanın sorumluluğu ve sözüyle hareket ediyoruz." dedi.

Bağ bekçileri başta olmak üzere, bağ sakinleriyle bayramlaşan ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Rafet Altınörs, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na üye olan bağ-bahçe sahipleri ve çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.

Kapaklı, Kuyuönü, İçeridere, Ahçılar, Ilıca, Çomar, Ayarık ve İbrahim Çayırı'nın sorumluluk alanları içerisinde yer aldığına işaret eden Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altınörs, ziyaretleriyle ilgili şunları söyledi, "Korumakla yükümlü olduğumuz bağ-bahçe ve arazileri dolaştık. Görevli bekçilerimizle ve bağ sahipleri ile bayramlaştık. Bekçilerimizle istişarelerde bulunduk. Bağ bahçe sahiplerinin görüşlerini alıp, kurum adına bizlerden beklentilerini sorduk. Kurumumuzun kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, bizlere görüşlerini her zaman iletmelerini istedik. Bizler de her zaman sorumlusu olduğumuz bölgelerde dolaşıp, üyelerimizin fikirlerine ve görüşlerine başvuracağımızı dile getirip, sorumlusu olduğumuz yerlerde elimizden gelen imkanları kullanarak daha iyi hizmetler üreteceğimizin sözünü verdik. Sorumlusu olduğumuz bölgelerdeki bağ-bahçe ve tarla sahipleri gönlü ferah olsun, emanetleri her zaman başımız üzerinde olacaktır."