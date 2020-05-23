'Gönül bağımızla bir arada olabiliriz'

Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak; "Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayıp bayrama eriştik. Bayramın bütün hemşehrilerime, aziz milletimize ve Alem-i İslama hayırlı mübarek olmasını niyaz ediyorum." dedi

'30 günlük rahmet, mağfiret ve merhamet iklimi ile gönüllerimizi ferahlatan mübarek Ramazan ayını salgın ve karantina süreciyle birlikte yaşadık.'diyen Karapıçak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Ramazan ayı bir yönü ile ibadet ve Allah rızasını kazanmak için fırsatlar sunarken, diğer yönü ile de sosyal hayatın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin test edildiği günlerdir. Gönüllere dualar, bedenlere oruç, cemiyet hayatımıza yaptığımız hayır ve hasenatlar genişlik ve ferahlık vermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Ramazan ayını elimizden geldiğince paylaşarak, yardımlaşarak geçirmeye gayret ettik. İl Teşkilatımız, İlçe Teşkilatlarımız, Belediyelerimiz, Ülkü Ocaklarımız ve STK larımızla il merkezinden en uzak köylere kadar gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızın sıkıntıları gidermeye, ekmeğimizi bölüşmeye, lokmamızı paylaşmaya gayret ettik. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bayrama kavuşurken bunun verdiği huzuru içimizde hissetmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bütün bu faaliyetleri gerçekleştirirken Türk kültürü ve İslam ahlakına yakışan şekilde sağ elin verdiğini sol elimize duyurmamaya gayret ettik. Ne veren el alan eli, ne alan el veren eli görmedi. Bu hassasiyetle çalışmaları organize eden ve gerçekleştiren tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşaallah birlik ve beraberlik içerisinde aynı şuurla bayramı da idrak edeceğiz.

Malum salgın nedeniyle sevdiklerimizle, vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla iftar, sahur programlarında bir araya gelemedik ve sofralarımız mahzun kaldı. Bayramı da bu buruklukla geçireceğiz. Ancak, daha güçlü, daha mutlu, birlik ve beraberliğimizin daha gür ve coşkulu olacağı günler için şimdi devletimizin aldığı izolasyon kurallarına sıkıca uymalıyız . Büyüklerimizle, sevdiklerimizle fiziksel olarak olmasa da gönül bağımızla bir arada olabiliriz. Bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın Türk milletinin ve İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 19:21