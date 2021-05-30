Gönül Dağı’nda tanıdık bir isim

RECEP MEBET

TRT’nin sevilen yapımlarından ‘Gönül Dağı’ dizisi önceki gün sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

İzleyenleri ekran başına toplayan son bölümde, Çorumlular’ın yakından tanıdığı bir isim de rol aldı.

GELİN ALMA DUASI EFE’DEN

Uzun yıllar Çorum’da öğretmenlik ve idarecilik yapan Halil İbrahim Efe, dizideki Zahide ile Sefer’in düğünlerinde, gelin alma esnasında dua eden hocayı canlandırdı.

Toprak Sanayi İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve Cumhuriyet Lisesi Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Efe’nin dizinin oyuncu kadrosunda imam rolünü üstlendiği öğrenildi.

BOZKIRDA BİR ANADOLU MASALI

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinin yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit üstleniyor.

‘Bozkırda bir Anadolu Masalı’ sloganıyla ekrana gelen dizide Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi oyuncular rol alıyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 10:55