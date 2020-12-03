‘Gönül rahatlığıyla kullanın’

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan ÇORBİS düzenli olarak temizleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 8 adet park yeri, 96 adet park noktası ve 50 adet bisikletin düzenli olarak basınçlı yıkama makinesiyle yıkandığını belirterek “Ekiplerimiz önce köpüklüyor daha sonra basınçlı yıkama makinesiyle yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca günlük 50 adet bisiklet dezenfektan makinesi ile tüm bisikletlerimizi ve park noktalarını dezenfekte ediyoruz. Park yerlerinde bulunan dezenfektan makinelerimizle vatandaşlarımız ÇORBİS’i kullanmadan önce ellerini dezenfekte edebilir gönül rahatlığı ile ÇORRBİS’i kullanabilirler.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 18:37