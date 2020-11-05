EROL TAŞKAN

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede güven tazeleyerek önceki gün mazbatasını alan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

“Gönülde birlik, partide dirlik.” diyen Karapıçak, “Partimize gönül veren tüm vatandaşlarımızı bir ve beraber olmaya davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’nın da katıldığı toplantıda, parti çalışmaları ve yeni dönemde izlenecek yol haritasını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte masaya yatıran MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Liderimizin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda bütün Ülküdaşlarımızı, Partimize gönül veren bütün Vatandaşlarımızı bir ve beraber olmaya davet ediyoruz.” dedi.