Görev başındaki personele 57 bin maske dağıtılacak

Çorum Valiliği Çorum merkez ve ilçelerinde resmi kurumlarda çalışan, belediye görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine, kolluk personeline, PPT görevlilerine ve pazarlarda dağıtılmak üzere 57 bin maske dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Görev başındaki personele 57 bin maske dağıtılacak

Çorum Valiliği Çorum merkez ve ilçelerinde resmi kurumlarda çalışan, belediye görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine, kolluk personeline, PPT görevlilerine ve pazarlarda dağıtılmak üzere 57 bin maske dağıtımı yapılacağını açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Toplumun büyük bir kesimiyle irtibatta olan bu gruptaki görevlilere maske dağıtımı büyük bir önem arz etmektedir. İhtiyaç halinde maske dağıtımı devam edecektir.” dedi
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi...
Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Miray ve ailesi...
  1. SAĞLIK