Görev başındaki personele 57 bin maske dağıtılacak

Çorum Valiliği Çorum merkez ve ilçelerinde resmi kurumlarda çalışan, belediye görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine, kolluk personeline, PPT görevlilerine ve pazarlarda dağıtılmak üzere 57 bin maske dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Toplumun büyük bir kesimiyle irtibatta olan bu gruptaki görevlilere maske dağıtımı büyük bir önem arz etmektedir. İhtiyaç halinde maske dağıtımı devam edecektir.” dedi

