Görev yerleri değişti

HSK kararnamesine göre Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç ve İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan’ın görev yerleri değişti.

Görev yerleri değişti

FATİH BATTAR

HSK'nın yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Çorum’da görev yapan 16 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Çorum’a 13 yeni hakim ve savcı atandı.

HSK kararnamesine göre Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç ve İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan’ın görev yerleri değişti. Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan ise Balıkesir İdare Mahmesi Başkanlığı’na atandı.

Çorum Vergi Mahkmesi Başkanlığı’na  Hatay Vergi Mahkemesi üyesi Oğuz Alp Asarlıoğlu atanırken, Ankara İdare Mahkemesi üyesi Zeynep Bulut ise Çorum İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

İŞTE ÇORUM’DAN TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;

                                             Bulunduğu görev                                     Atandığı görev

Hacı Erkek                          Çorum Hakimliği                                      Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Osman Deniz Şahinöz       Çorum Cumhuriyet Savcılığı                  İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Gonca Erkek                      Çorum Hakimliği                                       Adana Hakimliği

Tuğba Türker Şenliler        Çorum Hakimliği                                     Adana Hakimliği

Güler Yazıcı Yıldırım          Çorum Hakimliği                                     Samsun Hakimliği

Murat Bahadır                    Çorum Cumhuriyet Savcılığı                 Samsun Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Şenliler           Çorum Cumhuriyet Savcılığı                 Adana Cumhuriyet Savcılığı

Ahmet Yasin Aridici            Çorum Hakimliği                                      Gaziantep Hakimliği

Fatma Sena Temel             Çorum Hakimliği                                       Gaziantep Hakimliği

Havva Demir Egin               Çorum Hakimliği                                      Diyarbakır Hakimliği

Hilal Demir Elmalı                Çorum Cumhuriyet Savcılığı                   Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı    

Arif Genç                              Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği            Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliği  

Mehmet Serdar Sarıoğlu     Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği            Muğla  Vergi Mahkemesi Üyeliği   

Hasan Çakır                         Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği             İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

ÇORUM’A TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;

Müge Bingöl                       Yargıtay Tetik Hakimi                             Çorum Hakimliği

Emrah Özsoy                      Adelet Müfettişi                                      Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Fatih Arsun  Ağrı Hakimliği                                           Çorum Hakimliği

Yunus Emre Bilgili              İstanbul Hakimliği                                   Çorum Hakimliği

Serap Savaş Turan             Siverek Hakimliği                                     Çorum Hakimliği

Kamil Hecin                         Sinop Hakimliği                                        Çorum Hakimliği

Fatih Gürkan Turan            Siverek Cumhuriyet Savcılığı                  Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Tuğrul Oflaz                        Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği            Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği

Kamil Bulut                        Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği             Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği

Yavuz Yelen                       Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği               Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği

Fatih Öksüz                      Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği                  Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği 

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