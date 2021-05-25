FATİH BATTAR

HSK'nın yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Çorum’da görev yapan 16 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Çorum’a 13 yeni hakim ve savcı atandı.

HSK kararnamesine göre Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç ve İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan’ın görev yerleri değişti. Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan ise Balıkesir İdare Mahmesi Başkanlığı’na atandı.

Çorum Vergi Mahkmesi Başkanlığı’na Hatay Vergi Mahkemesi üyesi Oğuz Alp Asarlıoğlu atanırken, Ankara İdare Mahkemesi üyesi Zeynep Bulut ise Çorum İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

İŞTE ÇORUM’DAN TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;

Bulunduğu görev Atandığı görev

Hacı Erkek Çorum Hakimliği Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Osman Deniz Şahinöz Çorum Cumhuriyet Savcılığı İzmir Cumhuriyet Savcılığı

Gonca Erkek Çorum Hakimliği Adana Hakimliği

Tuğba Türker Şenliler Çorum Hakimliği Adana Hakimliği

Güler Yazıcı Yıldırım Çorum Hakimliği Samsun Hakimliği

Murat Bahadır Çorum Cumhuriyet Savcılığı Samsun Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Şenliler Çorum Cumhuriyet Savcılığı Adana Cumhuriyet Savcılığı

Ahmet Yasin Aridici Çorum Hakimliği Gaziantep Hakimliği

Fatma Sena Temel Çorum Hakimliği Gaziantep Hakimliği

Havva Demir Egin Çorum Hakimliği Diyarbakır Hakimliği

Hilal Demir Elmalı Çorum Cumhuriyet Savcılığı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

Arif Genç Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliği

Mehmet Serdar Sarıoğlu Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliği

Hasan Çakır Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği

ÇORUM’A TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;

Müge Bingöl Yargıtay Tetik Hakimi Çorum Hakimliği

Emrah Özsoy Adelet Müfettişi Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Muhammed Fatih Arsun Ağrı Hakimliği Çorum Hakimliği

Yunus Emre Bilgili İstanbul Hakimliği Çorum Hakimliği

Serap Savaş Turan Siverek Hakimliği Çorum Hakimliği

Kamil Hecin Sinop Hakimliği Çorum Hakimliği

Fatih Gürkan Turan Siverek Cumhuriyet Savcılığı Çorum Cumhuriyet Savcılığı

Tuğrul Oflaz Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği

Kamil Bulut Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği

Yavuz Yelen Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği

Fatih Öksüz Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği