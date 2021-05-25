FATİH BATTAR
HSK'nın yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Çorum’da görev yapan 16 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Çorum’a 13 yeni hakim ve savcı atandı.
HSK kararnamesine göre Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç ve İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan’ın görev yerleri değişti. Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atanırken, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan ise Balıkesir İdare Mahmesi Başkanlığı’na atandı.
Çorum Vergi Mahkmesi Başkanlığı’na Hatay Vergi Mahkemesi üyesi Oğuz Alp Asarlıoğlu atanırken, Ankara İdare Mahkemesi üyesi Zeynep Bulut ise Çorum İdare Mahkemesi Başkanı oldu.
İŞTE ÇORUM’DAN TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;
Bulunduğu görev Atandığı görev
Hacı Erkek Çorum Hakimliği Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Osman Deniz Şahinöz Çorum Cumhuriyet Savcılığı İzmir Cumhuriyet Savcılığı
Gonca Erkek Çorum Hakimliği Adana Hakimliği
Tuğba Türker Şenliler Çorum Hakimliği Adana Hakimliği
Güler Yazıcı Yıldırım Çorum Hakimliği Samsun Hakimliği
Murat Bahadır Çorum Cumhuriyet Savcılığı Samsun Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Şenliler Çorum Cumhuriyet Savcılığı Adana Cumhuriyet Savcılığı
Ahmet Yasin Aridici Çorum Hakimliği Gaziantep Hakimliği
Fatma Sena Temel Çorum Hakimliği Gaziantep Hakimliği
Havva Demir Egin Çorum Hakimliği Diyarbakır Hakimliği
Hilal Demir Elmalı Çorum Cumhuriyet Savcılığı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
Arif Genç Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliği
Mehmet Serdar Sarıoğlu Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliği
Hasan Çakır Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği
ÇORUM’A TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAVCILAR;
Müge Bingöl Yargıtay Tetik Hakimi Çorum Hakimliği
Emrah Özsoy Adelet Müfettişi Çorum Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Fatih Arsun Ağrı Hakimliği Çorum Hakimliği
Yunus Emre Bilgili İstanbul Hakimliği Çorum Hakimliği
Serap Savaş Turan Siverek Hakimliği Çorum Hakimliği
Kamil Hecin Sinop Hakimliği Çorum Hakimliği
Fatih Gürkan Turan Siverek Cumhuriyet Savcılığı Çorum Cumhuriyet Savcılığı
Tuğrul Oflaz Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği
Kamil Bulut Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği
Yavuz Yelen Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği
Fatih Öksüz Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği