‘Görevde Yükselme Sınavı’ tüm illerde yapılacak

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ‘Görevde Yükselme Sınavı’nın tüm illerde yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Görevde Yükselme sınavıyla ilgili açıklama yapan Saatcı, “Sağlık-Sen, üyelerine yönelik olarak hazırlamış olduğu ‘Görevde Yükselme Sınavı’ kitabı şubelerimiz aracılığıyla Türkiye geneline ulaştıracak. Binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın tarihi, Sağlık-Sen’in uzun uğraşları neticesinde geçtiğimiz hafta 19 Nisan 2020 olarak açıklanmıştı. Biz sağlık çalışanlarının sadece ekonomik hakları için değil aynı zamanda sosyal ve akademik hayatları için de mücadele veriyoruz. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yapılmasına yönelik hassasiyetimizi her fırsatta yetkililere paylaştık. Sınav, 2015 yılından bu yana yapılmıyordu. Binlerce sağlık çalışanı, sınavın yapılması yönünde sevindirici bir haber bekliyordu. Çabalarımız neticesinde, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nihayet açıkladı. Sınava girecekler inşallah başarılı olurlar. Uzman arkadaşlarımız bu konuda ciddi bir hazırlık yaptılar. Kitaplar şubelerimizden dağıtılacak.”

Sınava giriş fiyatının da düşürüldüğünü kaydeden Saatcı, “Çalışanlarımız için önemli bir adım da daha önce belirli illerde gerçekleşen sınav şimdi tüm illerimizde de yapılacak. Sınava girecek tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.