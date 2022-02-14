Görevi başında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

FATİH BATTAR

Sinop'un Boyabat ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirek hayatını kaybetti.

Genç polis memurunun naaşı Sinop’tan Çorum’a getirildi. Polis memuru Cihat Özoğul için Emmniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve meslektaşları katıldı.

Törende polis memuru Cihat Özoğul’un acılı ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Ayşe Özoğul ise eşinin ay yıldıza sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağladı. Acı eşi ve ailesini polisler teselli etti.

Tören sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak polis memuru Cihat Özoğul ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra Müftü Muharrem Biçer’in helallik istemesinin ardından Özoğul’un cenazesi, memleketi Tokat’a gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 11:44