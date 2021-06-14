2019 yılında Çorum'da görev yaparken Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ömer Yılmaz, görevinden istifa etti.

Çorum'daki görevine olaylı bir şekilde gelen ve sadece 5 ay görev yapan Yılmaz, 2019 yılında vekaleten Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmış, 2020 yılında da Cumhurbaşkanlığı kararı ile asaleten ataması yapılmıştı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kendi kararı ve bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı. Bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığı belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, yapığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bakanlığımızın talimatlarıyla, hukuk ve ahlak ilkelerine bağlı kalarak 17 aydır yürüttüğüm Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, talebime binaen bakanlığımızın onayı ile Bakanlığımız merkez teşkilatında görev almak üzere ayrılıyorum. Mesai arkadaşlarıma ve değerli öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyor, Yüce Allah’tan sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum".