Görme engelliler için Kabartma Yazı Kursu

M. BURAK YALÇIN

Diyanet İşleri Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi görme engellilere yönelik “Kabartma Yazı Kursu” açtı.

Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı da Diyanet İşleri Gençlik Merkezinde devam eden Kabartma Yazı Kursunu ziyaret etti.

Şaban Kabakçı, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “İdarecilerimiz ve yerel yönetimler görme engellilerimiz ile ilgili konularda destek oluyorlar. Bu vesileyle görme engelli vatandaşlarımız artık evlerine kapanmıyor” dedi.

Kurs öğreticisi Diyanet İşleri Gençlik Merkezi Sorumlusu Harun Hakan Efe de 142 saatlik bir program ayarlandığını, kursun 15 Mart’ta biteceğini söyledi.