Gözyaşları arasında toprağa verildi

İstanbul’da hayatını kaybeden Çorum Sungurlulu 20 yaşındaki Hamit Egemen, köyünde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Cenaze töreninde üniversite öğrencisi Hamit Egemen için göz yaşları sel oldu.
İstanbul’da Makina Mühendisliği okuyan Hamit Egemen’den ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Yapılan araştırmalar sonucu Hamit Egemen’in cansız bedenine yurdun yanında ulaşıldı.
Hamit Egemen’in cenazesi sabaha karşı Sungurlu’ya getirildi. Daha sonra köyü Muratkolu’na götürüldü. Egemen, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 16:56