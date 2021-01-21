Gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için Çorum’da cenaze töreni düzenlendi.

Akşemseddin Camii’nde öğle namazı öncesi düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP il Başkanı Mehmet Tahtasız, Gülabibey Muhtarı Hasan Belli, uzman çavuşun ailesi ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze töreninde 4 aylık oğlunu ve eşini son yolculuğuna uğurlayan Merve Serpinli’nin ağıtları yürekleri dağladı. Eşinin ve oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarına sarılarak gözyaşları döken ve ayakta durmakta zorlanan Merve Serpinli’yi cenazede hazır bekleyen sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Törende Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli’nin annesi de fenalaştı. Oğlunun acısına daha fazla dayanamayan anne törende fenalaşırken, sağlık ekipleri fenalaşan anneye ilk müdahaleyi yaptı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde uzman çavuş ve oğlu tekbir ve dualarla Ulumezarlık’ta son yolculuklarına uğurlandı.

OLAY

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan Yangında Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu hayatını kaybetmiş, eşi Merve Serpinli ve kızı da yaralanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 14:09