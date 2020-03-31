Greyder üretime ara verdi

FATİH BATTAR

Çorum'un dünyaya açılan penceresi olan Greyder markası da üretimine ara veren firmalar arasına katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Çorum'da da firmaların aldığı önlemleri üst safhaya çıkarttı.

Fabrika yetkilileri, korona mücadelesi kapsamında adım attıklarını, ilk olarak mağazalarını kapatma kararı olduklarını ardından da virüsün yayılmaması adına verilen mücadeleye katkı sağlamak ve çalışanlarının sağlığını korumak için, üretimlerini de geçici bir süreliğine durdurduklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 18:50