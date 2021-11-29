‘Gristek Modülü atık suları geri dönüştürüyor’

FATİH AKBAŞ

Çorum Organize Sanayi Bölgesi TEKNOKENT’te faaliyet gösteren TMG Mühendislik firması patentini aldığı Gristek Modülü ile atık suların geri dönüşümünü sağlıyor.

Firma yetkilileri modülün hem ev hemde toplu yaşam alanlarında kullanılmasıyla ciddi miktarda suyun tasarruf edileceğine dikkat çekiyorlar.

TMG Mühendislik Kurucusu ve Marka Temsilcisi Makine Mühendisi Yunus Burak Özcan, firmanın Çorum Bayi İşletme Müdürü Mustafa Süzen ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek ürünleri hakkında bilgiler verdi.

Gristek Modülü’nü KOSGEB’in Ar-Ge destekleri ile hayata geçirdiklerini ve sistem ile pasif su tasarrufu yapılmasının sağlandığını kaydeden Yunus Burak Özcan, “Küresel ısınmanın etkisiyle su kaynakları azalıyor. Çorum’da da su kaynaklarının azalması nedeniyle su tasarrufu çağrıları yapılmaya başlandı. Gristek Modülü sağlıklı su tüketimini en aza indiriyor. Bu modül ile sadece günümüzü değil geleceği de kurtarıyoruz. Suyu şimdi tasarruflu kullanmazsak gelecekte tasarruf edeceğimiz su kalmayacak.”ifadelerini kullandı.

TMG Mühendislik Kurucusu ve Marka Temsilcisi Makine Mühendisi Yunus Burak Özcan, firmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, “Ülkemizin ve dünyamızın en önemli ekolojik sorunlarından biri olan kuraklığın etkilerini bertaraf etmek üzere yola çıkmış bir grup genç mühendisiz. Gristek olarak atık suların geri dönüşümü üzerine çalışan, tamamıyla genç ve idealist mühendislerden oluşan bir TMG Mühendislik markasıyız. Gri suyun (evsel atık su) en hızlı ve yerinde arıtılması ile geri dönüşümünü hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde çevre dostu, özgün ve verimlilik esaslı projeler üretmeyi misyon ediniyoruz. Gri suyun yerinde dönüşümünü sağlayan projeler üreterek, Türkiye’de ve dünyadaki en başarılı öncü marka olmayı hedefliyoruz.”dedi.

‘GRİ SULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ’

Gri suyun, foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık sular olduğunu belirten Yunus Burak Özcan, “İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Arıtılmış gri suyun kulanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu etkiler.”şeklinde belirtti.

‘SU FAKİRİ ÜLKE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ’

Türkiye’nin, sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığını hatta tam tersine yılda kişi başına düşen bin 519 m3'lük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu vurgulayan Özcan, “Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağı ve kişi başına düşen su miktarının bin 120 m3'e gerileyeceği öngörülüyor. Bu öngörüler, Türkiye’nin ‘su fakiri’ olma yolunda ilerlediğine işaret ediyor. Bu arada, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin artması ile birlikte, kuraklık da Türkiye için çok önemli bir risk temsil ediyor.”ifadelerini kullandı.

‘EVSEL ATIK SULARIN BÜYÜK KISMI GERİ KAZANILABİLİR’

Firma olarak Türkiye ve dünyadaki su sorununa karşı projeler ürettiklerini dile getiren Özcan, “Su, bilinenin aksine geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanıma uygun bir doğal kaynaktır. Evsel atık suların büyük bir kısmı doğru yöntemler kullanılarak geri kazanılabilir. Klozet temizliği, zemin temizliği gibi bir çok alanda içilebilir tatlı su kullanımı yapılmaktadır. Tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla geliştirdiğimiz Gristek Modül ürünümüz ile lavobolarımızdan akan kullanılmış evsel atık suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Modül, tuvalet ve banyo lavabolarında el yıkamak için kullanılan suyu, lavabo altlarında bulunan dolap içerisine özel olarak üretilmiş arıtma sistemi ile tuvalet ve yer temizliğinde kullanılacak hale getiriyor.”dedi.

‘ŞEBEKE SUYUNUN BİRDEN FAZLA KEZ KULLANIMINI SAĞLANIYOR’

Gristek Modülü’nün faydaları hakkında da bilgiler veren Özcan, “Evde kullanılan suların yaklaşık %26’sı tuvalet temizliği için kullanılmaktadır. Bireyler günde ortalama 5 kez tuvaleti kullanmaktadır. Her bir sifonda yaklaşık 8 litre temiz su kullanılmaktadır. 4 kişilik bir aile yılda ortalama 70 ton temiz suyu tuvalet temizliğinde kullanmaktadır. Modül evsel atık suyu geri dönüştürür ve belirli alanlarda kullanıma hazır hale getirir. Su geri dönüşümünü sağlayarak gereksiz tatlı su kullanımının önüne geçer. Şebeke suyunun birden fazla kez kullanımını sağlar. Bu sayede su faturasından tasarruf edilir. Mevcutta kullanılan diğer su geri dönüşümü sistemlerine nazaran daha portatiftir. Aynı zamanda elektrik tüketimi bakımından da daha ekonomiktir. Kamu kurumlarında (okul, hastane, belediye binaları vb.) bulunan umuma açık tuvaletlerde, özel sektöre ait iş yerlerinde toplu kullanılan ve evlerde bulunan tuvaletlerde Gristek Modül kullanılabilir.”şeklinde kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 17:37