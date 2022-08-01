Grup yolları için 15 milyon lira ödenek

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İçişleri Bakanlığı’nın grup yollarında kullanılmak üzere 15 milyon lira ek ödenek gönderdiğini belirterek, bu ödenekle toplam 28.6 kilometre asfalt yapacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları bugün başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda önerge tekliflerinin ardından gündem maddelerini görüşülmesine geçildi.

Toplantının ilk maddesinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 Mali Yılı bütçesinin Yol Yapım Giderleri ekonomik koduna 15 milyon liranın ek ödenek olarak kabul edilmesi hususu görüşüldü.

CIPLAK’TAN EK ÖDENEK TEŞEKKÜRÜ

Maddeyle ilgili açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, grup yollarının asfaltı için 15 lira ek ödenek geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Çorum Milletvekillerine teşekkür etti.

GRUP YOLLARINA 28 KİLOMETRE ASFALT

Eskiekin-Kazıklıkaya-Kutluca grup yolu, Körücek-Vakıflar-Akpınar grup yolu, Üyük-Güveçli-Boğabağı-Abdalata-Burunköy-Sarışeyh grup yolu ve Seyfe-Mislerovacığı-İnalözü-Dereköy grup yolunu kapsayan asfalt kaplama işinin Cuma günü ihaleye çıkacağını ifade eden Recep Cıplak, “İhalesini yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Toplam 28.6 kilometrelik asfalt dökeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

BEKTAŞ: EN ÇOK EK BÜTÇE ALAN İKİNCİ İLİZ

İl Genel Meclisi Mehmet Bektaş da şuan Türkiye’de en çok ek bütçe alan ikinci ilin Çorum olduğunu kaydetti.

Söz konusu madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının sonraki maddesinde ise Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan Metcitözü Tutluk Mahallesi’ndeki taşınmazın eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği adına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılması görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İKİ PROJEYLE İLGİLİ RECEP CIPLAK’A YETKİ VERİLDİ

Toplantının bir diğer maddesinde de Laçin Belediyesi tarafından hazırlanan ve İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından tasdik edilen ‘Narlı-Gökçekaya ve Kavaklıçiftlik Köyleri Grup İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’ kapsamında İl Özel İdaresi Kanunu’nun ‘borçlanmaya karar vermek’ yetkisi İl Genel Meclisi’ne ait olduğundan, söz konusu iş için 2 milyon 32 bin 696 lira ek krediye ilave olarak oluşan fiyat farkı nedeniyle ihtiyaç duyulan 6 milyon 400 bin lira ek kredinin İller Bankası’ndan kredi olarak kullanılması, kredi ile ilgili her türlü işlemleri takip etmek üzere Recep Cıplak’a yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Son maddede ise Sungurlu ‘Alembeyli Köyü Grup Yolu Asfalt Yapımı Projesi’ kapsamında İl Özel İdaresi’nin projeyi gerçekleştirmek üzere İller Bankası’ndan 2.5 milyon lira kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü işlemleri takip etmek üzere Recep Cıplak’a yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

TÜRKSAL: HİÇ KİMSE KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAZ

Toplantıda gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Ankara’nın Mamak ilçesinde Cemevlerine yönelik saldırıyı kınayarak, Hiç kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz” dedi.

VALİ ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasında Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür eden İlhami Türksal, “Vali Mustafa Çiftçi, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Hitit Barajı’nın biran önce tamamlanıp devrinin yapılmasıyla ilgili talimat verdi. Aynı zamanda tarihi camileri takip ediyor ve restore ettiriyor. Hassasiyetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.