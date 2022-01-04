Güçlerini birleştirdiler

FATİH BATTAR

Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası ile Oto Galericiler Derneği güçlerini birleştirdi.

Oto Galericiler Derneği’ne kayıtlı üyeler Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası’na kayıt yaptırdı. Bu kapsamda Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık iki STK’nın üyelerine yönelik tanışma yemeği düzenledi.

Emek Lokantası’nda düzenlenen tanışma yemeğine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, oto galericiler ile taksiciler ve minibüsçüler katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, pandemi döneminde bütün esnafın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, pandemi döneminde oto galericilerin Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası’na üye olduğunu ifade etti.

15 Ocak’ta yapılacak Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası seçimlerinde destek isteyen Mehmet Gayretli, “Pandemi döneminde oto galerici esnafımızın çoğunluğu bizim üyemiz oldu. Bizler bu birlik ve beraberliği pekiştirmek için tanışma organizasyonu düzenledik. 2010 yılından bu yana Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası başkanlığı yapıyorum. Meslek dalı olarak benim işim taksiciler ve minibüsçüler olduğu için galericiler bizde ayrı bir ağırlık oldu. Bununla da onur duyuyorum. Odamıza güç kattınız. Bu yolculukta bizden desteğini esirgemeyen Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanımız Fahri Yandık’a çok teşekkür ediyorum. Benim telefonum 7-24 açık. Herhangi bir sorunu olan esnafımız varsa bana her zaman ulaşabilir. 15 Ocak’ta genel kurulumuz var. Desteğinizi bekliyorum.” şeklinde konuştu

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise birlik ve beraberlik yemeklerinin esnaflar için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Bu tür organizasyonlarda esnafımız sıkıntılarını dile getirerek, sorunlarına çözüm arıyor. Ben bu organizasyondan dolayı hem Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’ye hem de Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’a çok teşekkür ediyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 18:21