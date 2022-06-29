'Güçlü kadromuz ile yeni döneme hazırız'

M.BURAK YALÇIN

Çorum Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Yasin Haboğlu, Bahçeşehir Koleji’nin güçlü kadrosu ile yeni döneme hazır olduğunu belirterek, “Güçlü vizyonu ve marka değerini, nitelikli eğitim kadrosu ile bütünleştirerek 2022-2023 eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde girmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim programları doğrultusunda Anadolu Lisesi öğretmenleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

‘TEK DERDİMİZ DAHA KALİTELİ EĞİTİM’

Çorum’un en iyi öğretmenlerinin Bahçeşir Koleji’nde olduğunu belirten Yasin Haboğlu, “Güçlü markamıza güçlü öğretmenleri kattık. Daha kaliteli eğitimi nasıl sunarız tek derdimiz bu. Bahçeşehir Çorum için bir kazançtır” diye konuştu.

Yasin Haboğlu, Çorum’da 2016 yılı itibari ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Bahçeşehir Çorum Kampüsü, 7’nci yılında kurumsal yapısı ve güçlü eğitim içeriğiyle Türkiye’nin en büyük ‘’Merkezi Ortak Programları’’ ile 21’nci yüzyılın eğitimini şekillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ettiğini, güçlü vizyonu ve marka değerini, nitelikli eğitim kadrosu ile bütünleştirerek 2022-2023 eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde girmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Bahçeşehir Koloje’nin Türkiye’de 7 bölge, 65 il, 143 kampüs ile hizmet verdiğini aktaran Haboğlu, Bahçeşehir Koleji’nin büyüyen organizasyon yapısı içinde, yeniliğe, gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirmek amacı ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik planlamalarını toplantıya katılan öğretmenleri ile paylaştı.

Ocak 2022 itibari ile Çorum’da bulunan yaklaşık 61 resmi-özel kurum ziyareti yaptığını ifade eden Haboğlu, yapmış olduğu görüşmeler ve swot analizleri sonucunda yeni projeler ürettiğini, yerel dinamiklere cevap verecek ve kurumsal vizyonumuza uygun aksiyonlar aldığını, eğitim kalitesini hem eğitim kadrosu hem de Bahçeşehir eğitim uygulamaları birleştirdiğini, velilerin eğitim programlarına olan memnuniyetinden dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

‘HEDEFİMİZ KURUMSAL MARKA DEĞERİNİ YEREL DİNAMİKLERLE ZENGİNLEŞTİRMEK’

En büyük hedeflerinin kurumsal marka değerini yerel dinamiklerle zenginleştirmek olduğu söyleyen Haboğlu, öğrencilerin hayallerine ve hedeflerine ulaşacağı her türlü uygulama ve materyali güçlü Bahçeşehir eğitim içerikleri ile karşılandığını ifade etti.

‘YKS’DE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK’

Bahçeşehir Koleji sınav başarılarını değerlendiren Haboğlu, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüzdelik dilimlerde büyük başarı elde ettiklerini, 2650 öğrencinin sonuçlarına göre ilk 20’de 3, ilk 50’de 10, ilk 100’de 16, ilk 500’de 58, ilk 1000’de 99, ilk 1500’de 132 Bahçeşehir Koleji öğrencisinin yer aldığını kaybetti.

Haboğlu, sınav ve ölçme değerlendirme sisteminin tüm kampüslerde aynı şekilde uygulandığını da sözlerine ekledi.

Haboğlu, YKS’de gösterilen başarının yanı sıra dünyanın önde gelen üniversitelerinden de burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji mezunlarının Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), Stanford University, Yale University, Rice University, Brown University, University of British Columbia, Rochester Institute of Technology, Northwestern University, Durham University, University of Manchester, Darthmouth College, University of Tubingen, Bucknell University, Ecole Polytechnique, Delft University of Technology, Georgia Institute of Technology, Hong Kong University of Science and Technology ve The Hong Kong Polytechnic University gibi prestijli üniversitelerde de burslu olarak öğrenim gördüğünü kaydetti.

‘DÜNYA MARKASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Üniversite ve yurt dışı öğretim programlarına değinen Haboğlu, BAU Global bünyesinde üç kıtada, 10 ülkede, 9 üniversite ve 3 dil okulu ile Türkiye’nin eğitim alanındaki dünya markası olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncü markalardan biri olan BAU Global’in dünyanın birçok farklı ülkesinde açtığı üniversite, dil okulları ve iletişim merkezleriyle öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğini vurguladı.

Haboğlu, konuşmasında kurumun nitelikli eğitimi her çocuğa ulaştırma noktasında desteğini esirgemeyen Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi İzzet Sakin’e ve Bahçeşehir ailesine teşekkür etti.