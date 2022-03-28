‘Gücümüzü örgütlü olmaktan alıyoruz’

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.

Ali Yalçın sırasıyla Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamlarında ziyaret etti.

Ali Yalçın ziyaretlerin ardından, Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Tekin Çınar’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen genel başkan Ali Yalçın, “Gücümüz örgütlülüğümüz deyişimiz hamaset değil hakikattir. Örgütlü olmaya inandırma, örgütlemeyi başarma, zorluklara dayanma, mevzuatı / yasayı çıkarma, Memur-Sen sayesinde ‘Toplu Sözleşme Hakkı’na kavuşup bazı kazanımlara ulaşma süreci 30 yılımızı aldı. Kolay olmadı, örgütlenerek oldu. “Emek Mücadelemizde 802 Kazanım” kitabımızla, toplu sözleşmeyle, KPDK ile, KİK ile, hukuk yoluyla elde ettiğimiz kazanımlarımızı biraraya getirdik. Hepsinin bir hikayesi, ayrı ayrı mücadelesi var. Bir çırpıda saymak kolay ama bir çırpıda ulaşılmadığını bilmek zor değil”dedi.

“Her mücadele ettiğimiz konuyu başarmış değiliz şüphesiz. Fakat her kazandığımız konu, mücadele ettiğimiz bir konuydu” diyerek sözlerine devam eden Yalçın, “Hiç biri lütuf olarak verilmedi, gökten zembille inmedi. Hepsinin altında yerimiz, terimiz ve imzamız vardır. Ter akıtmayı sürdürecek, örgütlülüğümüzü büyüteceğiz. Çünkü bir şeyin net olarak farkındayız. O da, gücümüzü örgütlü olmaktan alıyor, örgütlülüğümüzle muhatap oluyoruz. Bazılarına göre ‘gücümüz örgütlülüğümüz’ dememiz hamaset, ama bize göre kesinlikle hakikattir. Örgütlü gücümüzü büyütenlere selam olsun. Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda güçlü teşkilatımızın coşkusuna ve mücadele azmine bir kez daha şahit olduk. Tekin Çınar başkanımızın şahsında tüm teşkilatımıza, coşkumuzun sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 18:40