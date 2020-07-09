Gül'den zorla sendika üyeliği iddiası

MURAT ÇETİN

Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, bakanlık taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınan personele sendika dayatması yapıldığını iddia etti.

Gül yaptığı açıklamada söz konusu işçilerle görüşerek sendikal çalışmalar yapmak üzere sahaya indiklerini ancak hepsine sözleşme sırasında sendika üyelik formu imzalatıldığını ileri sürdü.

Aldıkları cevaplardan bu sonuca ulaştıklarına değinen Necati Gül, "Malum sendikaya sorsak, tabii ki bu anlatılanları kabul etmeyecek, belki de bize iftira atıyorsunuz diyecekler. Hadi biz size inandık, Allah bunları görmüyor mu? O' nu nasıl kandıracaksınız. Devletin makamını ve imkanını kullanıp, "sözleşme" ön kabulünden kaynaklı mağduriyetten yararlanıp heyecan ve umutla başlayan ilk adımı, korku ve ümitsizliğe sevk etmeye hakkınız var mı?

Bütün personel sizin üyeniz olsun. Batsın bu mantıkla yürüyen sendikacılık, yerle yeksan olsun yetkinlik. Yeter ki devlete ve milletimin insanlarına zeval gelmesin. Devlet memuru imajı yok olmasın; memurun onuru kırılmasın. İnsanlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına olan güveni, geleceğe olan inancı, memurlara ve kendisine olan saygısı sarsılmasın; hayallerine, ilkelerine, fikirlerine, ülkülerine ve azimlerine ket vurulmasın. Yeter, hersey sendika değil bilin artık." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 11:08