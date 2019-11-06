Gül-Der Kitap Kahve’den satranç turnuvası

Gül-Der Kitap Kahve’nin ‘Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden’ adlı projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü AHL Park AVM’de, Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciliği ile birlikte gerçekleştirilen satranç turnuvasına 14-29 yaş aralığında satranç lisansı olan, üçü Kırgız olmak üzere 31 sporcu müracaat etti, 28 yarışmacı turnuvaya katıldı.

Birinciye Bianchi Bisiklet Andenalina, ikinciye Xiaomi Amazfit Vergi Life Bluetooth Nabız Gps Akıllı Saat, üçüncüye Bloetoth Kulaklık, dördüncüye Xiaomi Mi 4 Band Akıllı Bileklik, beşinciye Xiaomi Mi 3 Band Akıllı Bileklik verilen turnuva 6 tur üzerinden puanlama usulü ile yapıldı.

Satranç turnuvasında; Muhammet Kaan İren 1., Arda Altundal 2., Yağız Taban 3. oldu. Yarışmaya katılan Kırgız yarışmacılardan Vladislav Onufrienko 4., Syimyk Mirlan Uulu 5. olarak turnuvayı tamamladı.

Ayrıca satranç turnuvasında dereceye giren yarışmacılar Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciliği tarafından da madalya ile onurlandırıldı.

Gül-Der Kitap Kahve tarafından, projenin amacına uygun olarak yarışmayı bitiren katılımcılara ve Türkiye Satranç Federasyonu Hakemlerine kitap hediye edildi. Turnuva süresince ziyaretçilere broşür dağıtımı yapılarak Gül-Der Kitap Kahve'nin tanıtımı da yapıldı.