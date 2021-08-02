Gül-Der’in mobil okuma aracı 17 köyü gezecek

M.BURAK YALÇIN

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Mobil Kitap Kahve ile Çorum Okuyor” isimli projenin açılış programı önceki gün gerçekleştirildi. Proje kapsamında mobil okuma aracı 17 köyü ziyaret edecek.

Dernek binasında gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ile Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Proje Etüt Müdürü Seyfettin Zengin, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı ve dernek üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje kapsamında Çorum merkez ilçeye bağlı ilkokul ve ortaokulu olan toplam 17 köye mobil kitap okuma aracı ile ziyaret yapacaklarını belirten Necat Yazıcı, “Ziyaretlerimizde modifiye edilmiş aracımızla götüreceğimiz kitapları ödünç olarak vereceğiz. Köylerimizdeki yaşlılarımızla sözlü kültürün tespitine ilişkin röportajlar ve çekimler yapacağız. Köyümüzün folklorik unsurlarını, türküsünü, manisi, hikayesini vs. derleyecek ve türklülerini, ezgilerini dökeceğiz. Yine köylerimizin doğal güzelliklerini ve sosyal yaşamını fotoğraflayacağız. Ayrıca köyümüzün okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik usta öğretici hocalarımızın katkılarıyla sanatsal etkinlikler (hat, tezhip, ebu, karagöz-hacivat, robotik kodlama vs.) yapacağız. Sanatçılarımızın katkılarıyla müzikal etkinlikler, gençlik liderleri ve spor antrenörlerimizin katkılarıyla sportif etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

Yapacakları etkinlikler ile ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların kültürel, sanatsal ve sportif meraklarını uyandırmayı ve onlar için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Necat Yazıcı, bu çalışmalarım aynı zamanda keşfedilmemiş yeteneklerinde keşfedilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Bu etkinlikleri her bir köyü üçer haftalık periyotlarla yılsonuna kadar 6’şar defa ziyaret etmek suretiyle yapmayı planladıklarını aktaran Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Projemizi tamamladığımızda bu çalışmamız bir model oluşturacak ve sonraki aşamalarda tüm Çorum’un bu tür bir kültür taraması yapılabilecektir. Bu zorlu süreçte bizleri destekleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Gençlik ve Spro İl Müdürlüğüne, projemize ilgi gösteren ve sahiplenen valimiz Mustafa Çiftçi’ye ve Çorum Milletvekilimiz Erol Kavuncu’ya teşekkür ediyorum. Kültür, bir milleti diğerlerinden ayıran ve o milletin bireylerinin ortaya koymuş olduğu tüm ürünleri kapsayan bir tanıma sahip. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden ve küresel sermayenin yıkıcı saldırılarından korunmanın en önemli aracı kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bu durumda da “kültür aktarımı zinciri”nin korunması büyük bir önem arz ediyor. Bizleri bekleyen sorumluluğun farkındayız. Bunun üstesinden ise tek başına gelmemiz mümkün değil. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Sinerji alanları oluşturmalıyız. İnsan kaynaklarımızı, bilgi birikimi ve tecrübelerimizi birleştirmenin yollarını bulmalıyız.”

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Gül-Der’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ve projeyi önemsediklerini belirterek, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 18:49