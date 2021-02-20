Gülabibey'de 2 adet ATM yeri kiraya verilecek

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey'de 2 adet ATM yeri kiraya verilecek.

Gülabibey'de 2 adet ATM yeri kiraya verilecek

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey'de 2 adet ATM yeri kiraya verilecek.

Gülabibey Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokak, 1701 ada, 2 nolu parselde, Rüstem Eren Parkı içerisinde 1 ve 2 nolu her biri 10’ar m2 olan ATM yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 (üç) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhale tarihi ve yeri: 24.02.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’ de Belediye Meclis Salonunda (Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

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