Gülabibey'de 2 ayrı adrese operasyon

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gülabibey Mahallesi’nde iki ayrı adreste genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit olayları meydana geldiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce meydana gelen olaylarla ilgili olay yerlerinde yapılan incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin M.B. Ö. H.C. ve S.Ş oldukları tespit edildi.

Olayların şüphelileri olan M.B, Ö. H.C. ve S.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, suçta kullandıkları iki adet tüfek ve bir adet tabanca ile birlikte yakalandılar.

Olayların şüphelileri M.B. ve S.Ş. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçlarından haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte gönderilmiş oldukları adli mercilerce tutuklanmış, Ö. H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.